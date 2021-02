Colpo di Stato in Birmania, arrestata Aung San Suu Kyi

La leader del governo birmano di fatto è stata arrestata dalle forze armate, come ha fatto sapere la portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (LND): "È detenuta a Naypyidaw". L'esercito, intanto, ha annunciato l'imposizione di uno stato di emergenza di un anno e tutti i poteri sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate Condividi:

Colpo di Stato in Birmania, dove Aung San Suu Kyi, a capo del governo birmano di fatto, è stata arrestata dalle forze armate. Lo ha fatto sapere la portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (LND): "È detenuta a Naypyidaw (la capitale del paese, ndr)". L'esercito birmano, intanto, ha annunciato l'imposizione di uno stato di emergenza per la durata di un anno. Tutti i poteri sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate. Chiuse tutte le banche del Paese da oggi fino a nuovo ordine. Sospesi anche i servizi di prelievo automatici. I militari denunciavano da diverse settimane irregolarità avvenute durante le elezioni legislative di novembre, vinte in modo schiacciante dall'LND.

Le accuse dei militari sulle frodi elettorali Gli arresti sono avvenuti poche ore prima della riunione inaugurale del Parlamento recentemente insediato. Con il pretesto della pandemia di coronavirus, le elezioni "non sono state né libere né eque", ha assicurato in conferenza stampa la scorsa settimana il portavoce dell'esercito, il maggiore generale Zaw Min Tun. I militari affermano di aver identificato milioni di casi di frode, tra cui migliaia di centenari o minori che risulterebbero tra i votanti. Più di una dozzina di ambasciate, tra cui quella degli Stati Uniti e la delegazione dell'Unione Europea, lo scorso venerdì avevano sollecitato la Birmania ad "aderire a standard democratici", che assieme all'Onu, temevano il colpo di Stato. Il partito di Aung San Suu Kyi Il partito di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, molto criticato a livello internazionale per la gestione della crisi legata alla minoranza musulmana Rohingya ma ancora supportato dalla maggioranza della popolazione, ha ottenuto una schiacciante vittoria a novembre. È la seconda vittoria nelle elezioni elezioni generali dal 2011, quando la giunta che ha governato il Paese per mezzo secolo è stata sciolta. L'esercito, tuttavia, mantiene un potere molto importante, avendo il controllo su tre ministeri chiave (Interno, Difesa e Confini).

Usa "allarmati" Gli Stati Uniti "continuano ad affermare il loro forte appoggio per le istituzioni democratiche" della Birmania e "in coordinamento con i nostri partener nell'area, chiediamo alle forze armate e a tutte le altre" parti in causa "di aderire alle norme democratiche e di rilasciare i detenuti", afferma intanto la Casa Bianca, sottolineando che il presidente americano Joe Biden è stato informato sugli eventi. Gli Usa, "allarmati" dalle informazioni che arrivano dalla Birmania, si oppongono a ogni tentativo di alterare il risultato delle recenti elezioni o impedire una democratica transizione".