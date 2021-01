Usa Weekly News, la prima settimana del Presidente Joe Biden

6/13 ©Ansa

Dal “Red Button”…al frigo per i gelati - Il tasto rosso che Donald Trump premeva per farsi portare una Diet Coke non c’è più. Almeno per ora: non si sa se Joe Biden lo farà rimettere per farsi portare il gelato, suo adorato snack. Di cui, però, fino a pochi giorni fa, non si conosceva il gusto preferito. Fino a quando è stato pubblicato un video di Jen Psaki, addetta stampa della Casa Bianca. In un’ottica di chiarezza e vicinanza nei confronti degli americani, Psaki ha chiesto loro di inviarle alcune domande, a cui avrebbe risposto in video, sui social.