"Sono stato in Myanmar e lì ho parlato con la signora Aung San Suu Kyi, che era primo ministro e che adesso è in carcere. Io ho chiesto la liberazione della signora Aung San Suu Kyi e ho ricevuto il figlio a Roma. Ho offerto il Vaticano per accoglierla nel nostro territorio". Lo spiega Papa Francesco nelle conversazioni che ha avuto in privato con i fratelli gesuiti di Indonesia, Timor Est e Singapore durante il suo ultimo viaggio che sono stati anticipati, in alcuni stralci, dal Corriere della Sera. Il testo integrale, raccolto e trascritto da padre Antonio Spadaro, sarà pubblicato da Civiltà Cattolica. "In Myanmar oggi non si può stare in silenzio: bisogna fare qualcosa! - prosegue il Santo Padre -. Il futuro del tuo Paese deve essere la pace fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di tutti, sul rispetto di un ordine democratico che consenta a ciascuno di dare il suo contributo al bene comune".