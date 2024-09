"A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata odierna sono annullate". Lo riferisce la sala stampa vaticana. Il Papa ha in agenda per questa settimana un nuovo viaggio apostolico internazionale, in Lussemburgo e Belgio da giovedì 26 a domenica 29 settembre.