Papa Francesco in Lussemburgo e Belgio: il programma del viaggio

Dopo il suo recente lungo viaggio in Asia e Oceania, Papa Francesco si prepara per una nuova missione apostolica, che lo condurrà in Lussemburgo e Belgio dal 26 al 29 settembre. Questo importante viaggio vedrà il Pontefice impegnato in numerosi incontri con le autorità, la comunità cattolica, docenti universitari e giovani. Ecco il programma ufficiale della missione, reso noto dalla Sala Stampa Vaticana.