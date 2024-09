L’ex colonia portoghese è il terzo Paese visitato nel suo lungo tour tra Asia sudorientale e Oceania. Bergoglio è stato accolto trionfalmente non solo come il leader globale del cattolicesimo, ma come colui che "ispira e guida l'umanità sulle vie della pace e della fraternità umana", secondo il presidente Josè Ramos-Horta

Papa Francesco è arrivato da Papua Nuova Guinea a Timor Est, terzo Paese visitato nel suo lungo tour tra Asia sudorientale e Oceania, ed è stato accolto trionfalmente non solo come il leader globale del cattolicesimo - qui i cattolici dichiarati sono oltre il 90 per cento della popolazione, la quota più alta del mondo -, ma come colui che "ispira e guida l'umanità sulle vie della pace e della fraternità umana", scandisce il presidente della Repubblica, l'anziano Josè Ramos-Horta.

"Sono felice di trovarmi in mezzo a voi, nel contesto di un viaggio che mi vede pellegrino nelle terre d'Oriente". Così Papa Francesco incontrando il clero di Timor Est nella Cattedrale dell'Immacolata concezione di Dili. “Questo è un Paese ai confini del mondo. E - vorrei dire -proprio perché è ai confini si trova al centro del Vangelo!", ha sottolineato il Pontefice. "Una Chiesa che non ha questa capacità, che si nasconde nel centro, è una Chiesa malata!".

Il secondo Papa a raggiungere il Paese

Francesco è il secondo Papa a visitare Timor Est, ex colonia portoghese, dopo Giovanni Paolo II che ci era venuto nel 1989, quando era ancora una provincia dell'Indonesia, e come lui domani dirà messa sulla spianata di Taci Tolu, sul mare, previste 750 mila presenze.

"Il profumo del Vangelo bisogna diffonderlo contro tutto ciò che umilia, deturpa e addirittura distrugge la vita umana, contro quelle piaghe che generano vuoto interiore e sofferenza come l'alcolismo, la violenza, la mancanza di rispetto per la dignità delle donne" ha detto Francesco rivolgendosi ai vescovi e al clero di Timor Est, nell'incontro alla Cattedrale dell'Immacolata Concezione di Dili. "Il Vangelo di Gesù - ha sottolineato il Pontefice – ha la forza di trasformare queste realtà oscure e di generare una società nuova". E poi a braccio ha aggiunto: "È il messaggio che voi religiose date su questa mancanza di rispetto per le donne: le donne sono al centro della Chiesa!". Il viaggio del Papa si concluderà il 13 settembre a Singapore.