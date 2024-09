Papa Francesco, continua il viaggio in Asia: la tappa a Timor Est

Dopo la Papua Nuova Guinea, prosegue il viaggio di 12 giorni in Asia e Oceania di Papa Francesco, arrivato oggi a Timor Est, nella terza tappa. L'aereo del Pontefice, proveniente da Port Moresby, è atterrato all'aeroporto internazionale della capitale Dili. A dare l'accoglienza ufficiale a Francesco nello scalo aereo sono il presidente della Repubblica José Ramos-Horta e il primo ministro Xanana Gusmão. Al termine il Papa si trasferisce alla Nunziatura apostolica. Nel pomeriggio sono in programma la cerimonia di benvenuto al Palazzo presidenziale, la visita di cortesia al capo dello Stato e l'incontro del Pontefice con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico.

La cerimonia di benvenuto

Quattordici persone in abiti tradizionali (in rappresentanza dei 14 municipi del Paese) hanno accolto Francesco lungo il tragitto verso la VIP lounge. Al termine, il presidente della Repubblica e il Primo ministro hanno congedato il Papa, che partirà per raggiungere la Nunziatura apostolica. La residenza è totalmente green in accordo con gli insegnamenti di Papa Francesco nella sua enciclica Laudato sì. Alle 18 (le 11 in Italia) è prevista la cerimonia di benvenuto all'esterno del Palazzo Presidenziale, dove il Papa verrà accolto dal Presidente. Durante la cerimonia saranno presenti 29 bambini in abiti tradizionali, tre dei quali offriranno al Papa dei fiori e una sciarpa tradizionale (tais). Successivamente il Presidente della Repubblica e il Papa raggiungeranno il Salao CPLP per l'incontro privato. Al termine avrà luogo il primo appuntamento ufficiale per Papa Francesco, l'incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico.