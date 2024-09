Basta superstizione e magia, violenza, sfruttamento e droghe. È l'appello di Papa Francesco a Vanimo, sulla costa nord-occidentale della Papua Nuova Guinea, nell'incontro con i fedeli della diocesi. "Ciascuno di noi promuova l'annuncio missionario là dove vive: a casa, a scuola, negli ambienti di lavoro, perché dappertutto, nelle foreste, nei villaggi e nelle città, alla bellezza dei panorami corrisponda quella di una comunità in cui ci si vuole bene". È il monito di Bergoglio per fare fronte comune e combattere comportamenti distruttivi. "Formeremo così, sempre più, come una grande orchestra capace, con le sue note, di ricomporre le rivalità, di vincere le divisioni - personali, familiari e tribali -; di scacciare dal cuore delle persone la paura, la superstizione e la magia; di porre fine a comportamenti distruttivi come la violenza, l'infedeltà, lo sfruttamento, l'uso di alcool e droghe: mali che rendono infelici e imprigionano tanti fratelli e sorelle, anche qui", ha concluso.

L'incontro con i fedeli della diocesi

Papa Francesco è arrivato a Vanimo, la "periferia della periferia", sulla costa nord-occidentale della Papua Nuova Guinea dove ha incontrato i fedeli della diocesi nella spianata antistante la Cattedrale. La cittadina dista da Port Moresby 991 chilometri e qui vivono circa 11 mila persone, di cui alcuni in villaggi in giungle impenetrabili se non con il machete. A Vanimo operano da decenni dei missionari argentini, tra cui alcuni amici di Papa Francesco che gli hanno fatto scoprire questa realtà sconvolgente.