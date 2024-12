Corea del Sud, caos legge marziale: possibile voto su impeachment Yoon

Sei partiti di opposizione hanno depositato una mozione in Parlamento per la messa in stato d'accusa del presidente: la sua votazione è ritenuta "possibile già entro la fine della settimana". Yoon Suk-yeol aveva dichiarato la legge marziale per poi fare marcia indietro poche ore dopo di fronte alle proteste di piazza e all'opposizione unanime del Parlamento. Maggioranza e opposizioni hanno chiesto le sue dimissioni, i sindacati hanno annunciato lo sciopero generale fino a che non le presenterà

Ancora caos in Corea del Sud , con il presidente Yoon Suk-yeol che prima ha dichiarato la legge marziale per poi fare marcia indietro poche ore dopo di fronte alle proteste di piazza e all'opposizione unanime del Parlamento. Oltre che, probabilmente, alle pressioni dell'alleato americano. La Corea del Sud era ripiombata nell'atmosfera sinistra dei militari per le strade quando Yoon, in un sorprendente e inatteso discorso serale alla nazione, aveva proclamato la legge d'emergenza accusando proprio il Parlamento, controllato dalle opposizioni, di simpatizzare con il Nord comunista e di paralizzare volutamente l'azione del governo. Maggioranza e opposizioni hanno chiesto le dimissioni del presidente, mentre i collaboratori di Yoon hanno già offerto le loro: i sindacati hanno annunciato lo sciopero generale fino a che non le presenterà. E intanto, sei partiti di opposizione hanno deciso di accelerare il passo per la messa in stato d'accusa del presidente e hanno depositato una mozione di impeachment in Parlamento: la sua votazione è ritenuta "possibile già entro la fine della settimana".

La richiesta di dimissioni

Da più parti, comunque, è arrivata la richiesta di dimissioni del presidente, con maggioranza e opposizione che hanno trovato un'inedita unità d'intenti. Il People Power Party, al potere in Corea del Sud ma senza una maggioranza in Parlamento, e il partito Democratico, che invece controlla l'Assemblea nazionale con le altre opposizioni, si sono infatti ritrovati uniti nella richiesta di dimissioni del presidente Yoon Suk-yeol. Dopo il voto parlamentare congiunto per bloccare la mossa presidenziale e la successiva dichiarazione di revoca approvata intorno alle 4.30 locali (20.30 di martedì in Italia) durante una riunione di gabinetto, le forze politiche hanno chiesto a Yoon di fare il passo indietro. "La dichiarazione di legge marziale del presidente Yoon Suk-yeol è stata una chiara violazione della Costituzione. Non ha rispettato alcun requisito per dichiararla", ha reso noto il partito Democratico in una nota, aggiungendo che "si è trattato di un grave atto di ribellione e fornisce una base perfetta per il suo impeachment". Anche il People Power Party ha chiesto le dimissioni del presidente, dopo che il suo leader Han Dong-hun ha sollecitato Yoon a spiegare una decisione di cui non era a conoscenza. Ha chiesto anche di licenziare il ministro della Difesa Kim Yong-hyun, ritenuto il suggeritore della improvvida mossa. Il premier sudcoreano Han Duck-soo, dopo le voci secondo cui molti ministri sarebbero pronti a dimettersi, ha chiesto "a tutti i componenti del governo di adempiere ai propri doveri e alle proprie responsabilità per il benessere della nazione e della sua gente".