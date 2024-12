Corea del Sud, presidente dichiara legge marziale. Alt del parlamento

Ore di caos in Corea del Sud, dove il presidente Yoon Suk-yeol ha inaspettatamente dichiarato la legge marziale d'emergenza, spiegando che la misura è necessaria per proteggere il Paese dalle "forze comuniste", ma il Parlamento ha approvato all'unanimità lo stop, con l'Assemblea nazionale che, in sessione plenaria, ha votato una risoluzione che ne chiede l'abolizione."Per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato, dichiaro con la presente la legge marziale di emergenza", ha detto Yoon in un discorso trasmesso in diretta televisiva alla nazione, subito seguito dalla reazione all'unisono di maggioranza e opposizione, fermamente contrarie alla misura. Dopo la proclamazione, elicotteri sono atterrati sul tetto del Parlamento sudcoreano e centinaia di persone si sono radunate vicino all'edificio per protestare contro l'imposizione della legge marziale.