Corea del Sud, il presidente dichiara la legge marziale d'emergenza

Il presidente della Corea del Sud ha dichiarato la legge marziale d'emergenza, affermando che la misura è necessaria per proteggere il Paese dalle "forze comuniste". "Per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato, dichiaro con la presente la legge marziale di emergenza", ha affermato Yoon in un discorso trasmesso in diretta televisiva alla nazione. Dopo la proclamazione della legge marziale nel Paese elicotteri sono atterrati sul tetto del Parlamento sudcoreano