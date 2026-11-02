Dia De Los Muertos, le celebrazioni in Messico. FOTO

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Dia De Los Muertos, le celebrazioni in Messico per la festa dei morti. FOTO

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Fiori, candele, altari e parate ricordano e celebrano i defunti in tutto il Paese. Secondo la tradizione, in questi giorni le anime dei morti tornano per riunirsi con quelle dei vivi, in una festa

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