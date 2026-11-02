Dia De Los Muertos, le celebrazioni in Messico. FOTO

Dia De Los Muertos, le celebrazioni in Messico per la festa dei morti. FOTO
Fiori, candele, altari e parate ricordano e celebrano i defunti in tutto il Paese. Secondo la tradizione, in questi giorni le anime dei morti tornano per riunirsi con quelle dei vivi, in una festa
- Il Messico si riempie di fiori, candele e altari per ricordare i defunti. Fiori arancioni ricoprono le strade, i cimiteri si illuminano con centinaia di candele e gli altari si popolano di fotografie, cibo e ricordi di famiglia. In molti luoghi, su tutti Città del Messico, vanno in scena parate dove ci si traveste con costumi variopinti. In foto, le celebrazioni dell'1 novembre a Cucuchucho, Messico
- La celebrazione si svolge tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, con le date principali che sono quelle dell'1 e del 2 novembre. Secondo la tradizione, in questi giorni le anime dei morti tornano per riunirsi con quelle dei vivi, in una festa. In foto, esposizione di teschi di cartone realizzati a mano nel quartiere Santa Cecilia, nel distretto di Tláhuac.
- Città del Messico è il luogo dove ci sono le maggiori manifestazioni. La città si riempie di colori, con migliaia di persone che, in diversi giorni, sfilano lungo le strade travestite da scheletri in abiti eleganti, con carri allegorici e gruppi musicali. In foto, Città del Messico del 31 ottobre 2026
- A Città del Messico nella principale Sfilata del Giorno dei Morti, secondo i dati ufficiali diffusi dall'amministrazione della metropoli, quest'anno l'evento ha riunito 1,6 milioni di spettatori lungo i cinque chilometri di percorso, dal viale Paseo de la Reforma allo Zócalo, la piazza principale, dove campeggiava una monumentale Catrina - tipica figura di scheletro messicano - alta 33 metri.
- Durante la sfilata, al via della sindaca Clara Brugada, hanno sfilato oltre 4.000 partecipanti, 23 carri allegorici e 22 gruppi folcloristici.
- E quest'anno, in occasione del Gp di Formula 1 a Città del Messico dell'1 novembre, il Dia De Los Muertos è stato celebrato anche in pista, con una sfilata sul circuito di gara, come omaggio.