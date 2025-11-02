Offerte Sky
Dia De Los Muertos, le celebrazioni in Messico per la festa dei morti. FOTO

La ricorrenza, che si celebra tra l'1 e il 2 novembre, vuole onorare i defunti. Le famiglie allestiscono altari con offerte per i loro cari che non ci sono più e partecipano a sfilate in maschera

