La città si riempie di colori per la 13esima Mega Processione delle Catrinas. Migliaia di persone hanno sfilato lungo il Paseo de la Reforma travestite da scheletri in abiti eleganti, con carri allegorici e gruppi musicali, dall'Angelo dell'Indipendenza fino allo Zocalo. Nata nel 2014 con appena 300 partecipanti, la parata è oggi un grande evento popolare