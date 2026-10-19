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Città del Messico, Zombie Walk: in migliaia sfilano con maschere e costumi horror. FOTO

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Zombie, mostri e cosplayer hanno invaso le strade di Città del Messico per la tradizionale Zombie Walk, una delle più grandi parate horror del Paese. L'evento ha attraversato il centro storico, tra costumi spettacolari, trucchi cinematografici e performance a tema

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