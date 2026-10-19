Città del Messico, Zombie Walk: in migliaia sfilano con maschere e costumi horror. FOTO
Zombie, mostri e cosplayer hanno invaso le strade di Città del Messico per la tradizionale Zombie Walk, una delle più grandi parate horror del Paese. L'evento ha attraversato il centro storico, tra costumi spettacolari, trucchi cinematografici e performance a tema
- Migliaia di persone vestite con costumi da zombie e trucchi horror hanno invaso le strade di Città del Messico in occasione della 19ª edizione della Zombie Walk, un raduno che riunisce partecipanti di tutte le età per celebrare il macabro in un'atmosfera festosa.
- Decine di gruppi e singoli partecipanti si sono ritrovati nell'area del Monumento alla Rivoluzione, sfoggiando costumi elaborati e trucchi scenografici. Fin dal prime ore della giornata l'atmosfera si è riempita di musica, performance e preparativi.
- Sangue finto, ferite realistiche, protesi ed effetti speciali hanno caratterizzato molte delle trasformazioni viste durante la manifestazione.
- I partecipanti hanno curato ogni dettaglio per rendere credibili le proprie interpretazioni.
- Il corteo ha attraversato aree iconiche della capitale messicana, attirando l'attenzione di residenti e turisti.
- Le strade del centro storico si sono riempite di mostri, zombie e personaggi ispirati all'immaginario horror.
- Accanto ai non morti non sono mancati cosplay ispirati ai videogiochi e ai film. L'evento ha dedicato spazio alla creatività attraverso costumi originali e interpretazioni spettacolari
- Uno dei momenti più attesi ha visto protagonisti i partecipanti, impegnati a mostrare costumi e coreografie davanti al pubblico. Trucco, abiti e presenza scenica sono stati gli elementi più apprezzati dagli spettatori.
- Tra le attrazioni più originali ci sono state le "battaglie di aura mostruosa", performance che hanno messo in scena il confronto tra creature fantastiche e zombie in un'atmosfera teatrale e coninvolgente.
- Lungo il percorso si sono radunati numerosi spettatori per assistere al passaggio della parata, trasformando il centro in un enorme palcoscenico all'aperto.
- La manifestazione ha coinvolto persone di ogni età, dagli appassionati di horror ai semplici curiosi. L'iniziativa ha unito intrattenimento e spirito di comunità in una grande festa collettiva.
- La parata ha avuto anche una finalità benefica grazie alla raccolta di alimenti non deperibili a un'associazione impegnata nel sostegno alle persone in difficoltà.
- La manifestazione si è conclusa nella grande piazza dello Zocalo, dove i partecipanti e i visitatori si sono ritrovati per fotografie, incontri e ultime esibizioni.