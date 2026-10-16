Halloween, zucca più pesante del mondo punta al Guinness dei primati

Pesa oltre 1,4 tonnellate la zucca coltivata da Ron Wallace a Greene, nel Rhode Island. Precisamente 1.432 chilogrammi. Il risultato supera di quasi 136 chili il primato stabilito appena una settimana prima in Inghilterra. La zucca punta a diventare la più grande al mondo, in attesa della conferma dal Guinness World Records. Finora il record riconosciuto appartiene al britannico Ian Paton che ha raggiunto i 1.295,8 chilogrammi. "È davvero enorme, è stato un piacere coltivarla", ha raccontato Wallace. Il successo gli è valso un premio di 3.500 dollari.

La zucca di Travis Gienger a Half Moon Bay

Intanto, sulla costa opposta degli Stati Uniti, un'altra zucca gigante ha conquistato il pubblico. Travis Gienger, insegnante di orticoltura del Minnesota, ha vinto per la quinta volta il World Championship Pumpkin Weigh-Off di Half Moon Bay, a sud di San Francisco. La sua "Rocky" ha raggiunto circa 1.084 chilogrammi, assicurandogli un premio di 21.501 dollari. Il nome è un omaggio al pugile interpretato da Sylvester Stallone. "Cinque volte campione: è per questo che siamo venuti", ha commentato dopo la vittoria.