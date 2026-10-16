Non solo nero per Halloween, 16 idee per unghie semplici ed eleganti

8/16 Immagine tratta dal profilo Instagram di Aimee White | spellboundxnails

SMOKEY NAILS (EFFETTO FUMO) - L'effetto fumo è davvero sinistro e adatto per la notte di Halloween e le settimane che precedono la vigilia di Ognissanti. Inoltre, è semplicissimo da realizzare: basta far cadere sulla punta delle unghie laccate con lo smalto trasparente ancora fresco qualche goccia del colore a contrasto, sfumandolo con uno stuzzicadenti. Quando sarà asciutto, il risultato va sigillato con un top coat effetto glossy.

Il profilo Instagram ufficiale di Aimee White