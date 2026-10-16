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Non solo nero per Halloween, 16 idee per unghie semplici ed eleganti. FOTO

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Nero, certo. Ma anche rosso sangue, grigio fumo e viola incantesimo. E arancione, naturalmente, perchè con la notte di Halloween di chiude la pumpkin season. Le mani sono in primo piano nella stagione più fosca dell'anno. Basta un dettaglio per partecipare alla festa e dare anche al look di tutti i giorni una piccola spinta macabra. Una carrellata di ispirazioni viste sui social da provare subito, per scandire con stile il conto alla rovescia per il 31 ottobre

A cura di Vittoria Romagnuolo

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