Halloween, tutti i travestimenti di Heidi Klum

Halloween 2025, tutti i travestimenti di Heidi Klum

La supermodella tedesca è una delle regine della festa: al suo party annuale, che organizza da oltre vent'anni, si è sempre distinta per i suoi costumi... particolari! Ripercorriamo, dunque, i suoi travestimenti di maggior successo

