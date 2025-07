Project Runway 21, al via la nuova stagione con Heidi Klum

Il 31 luglio debutta su Freeform la ventunesima stagione di Project Runway, con Heidi Klum nuovamente al timone. Al suo fianco, i giudici Nina Garcia e Law Roach, e il mentore Christian Siriano. Dodici concorrenti tra volti nuovi e storici talenti tornano a confrontarsi in sfide ad alto tasso creativo e tensione emotiva

Dopo la sua assenza durata otto anni, Heidi Klum torna finalmente al timone come host ed executive producer, ristabilendo il rapporto con un format che ha contribuito a creare nel 2004. Klum stessa ha descritto il ritorno come un vero “ritorno a casa”, confermando di non aver mai perso la passione per il fashion storytelling. La ventunesima stagione segna anche un cambio strategico di rete: Project Runway lascia Bravo per approdare su Freeform con una doppia puntata inaugurale alle 21:00 EDT del 31 luglio, seguita da appuntamenti settimanali alle 22:00 EDT, tutti disponibili in streaming su Hulu e Disney+.

Chi accompagnerà Heidi Klum Accanto a Klum, ritornano Nina García, storica editor-in-chief di Elle, e debutta come giudice fisso il celebre stylist Law Roach, noto per i suoi commenti diretti e senza fronzoli nei confronti dei designer emergenti. Roach ha promesso: “Non ci saranno carezze, solo verità” sul reality televisivo più fashion dell’estate. Nel ruolo di mentore è confermato Christian Siriano, vincitore della stagione 4, che sostituisce Tim Gunn: Siriano sottolinea che i concorrenti devono creare sotto pressione, lavorando spesso solo 10–15 ore, dimostrando che la moda non ammette distrazioni.

Una stagione di grande tensione emotiva Il trailer ufficiale ha già acceso i riflettori: un visibile confronto tra la giudice Nina García e il concorrente Antonio Estrada sfocia in lacrime dietro le quinte, anticipando una stagione ricca di tensione emotiva, momenti di vero drama e, secondo People, addirittura scene con effetti pirotecnici in passerella. Il cast comprende dodici talenti eterogenei, tra cui veterani come Caycee Black e Jesus Estrada e nuovi nomi come Ethan Mundt (alias Utica Queen dalla scena drag di RuPaul’s Drag Race). Nel corso della stagione si alterneranno come guest judge volti noti della moda e dello spettacolo, tra cui Tyra Banks, Sofia Vergara, Michael Kors, Zac Posen e altri nomi stellari.