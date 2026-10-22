jade, Angel of My Dreams diventa virale grazie a kylie jenner

Successo mondiale per Angel of My Dreams di Jade. Come riportato da Billboard , Kylie Jennifer ha sfilato sulle note della canzone al Victoria's Secret Fashion Show rendendola immediatamente virale. Il singolo ha registrato un aumento del 1.434% degli streaming su Spotify rispetto al giorno precedente. Inoltre, mercoledì 21 ottobre il brano ha debuttato nella classifica Spotify US Daily Top Songs USA a due anni di distanza dalla sua uscita.

Nel 2011 la cantautrice britannica, all’anagrafe Jade Amelia Thirlwall, si è fatta conoscere al grande pubblico come membro delle Little Mix al fianco di Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jesy Nelson, quest’ultima allontanatasi nel 2021. Nel corso degli anni la girl band si è affermata come una delle formazioni di maggior successo nella storia della musica conquistando primati e vendendo oltre cinquanta milioni di copie a livello mondiale. Dopo l’uscita del primo disco DNA, il girl group ha costruito una carriera fatta di record e riconoscimenti, tra gli album ricordiamo Glory Days e LM5. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Black Magic, Shout Out to My Ex, Touch e Sweet Melody. Spazio anche alle collaborazioni: da Secret Love Song con Jason Derulo a Think About Us con Ty Dolla Sign passando per No More Sad Songs con Machine Gun Kelly. Inoltre, nel 2021 le Little Mix sono divenute la prima formazione femminile a trionfare nella categoria Best British Group nella storia dei BRIT Awards.

Nel luglio del 2024 Jade ha dato ufficialmente il via alla carriera solista con il singolo Angel of My Dreams riscuotendo ottimi consensi da parte del pubblico e della critica. Il brano, nominato Song of the Year alla 45esima edizione dei BRIT Awards, è stato certificato disco di platino nel Regno Unito. Nel 2025 la cantautrice ha trionfato come British Pop Act ai BRIT Awards pubblicando successivamente l’album That's Showbiz Baby! Tra i brani più popolari della sua discografia solista troviamo Fantasy, IT Girl, Plastic Box e Unconditional.