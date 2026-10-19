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Victoria's Secret Fashion Show 2026, i look degli angeli alla sfilata di Los Angeles. FOTO

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©Getty

Pizzi e paillettes, tacchi altissimi e baci indirizzati all'obiettivo della telecamera. L'iconico Fashion Show di lingerie e non solo non ha tradito le aspettative e ha regalato momenti di grande spettacolo e tante soprese ai fan, prima fra tutte, l'uscita in passerella di Kylie Jenner con un reggiseno dal valore di 50 milioni di dollari. Questa volta, tra gli ospiti della prima fila, c'è anche Timothée Chalamet - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

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