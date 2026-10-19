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In prima linea per i saluti finali Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, icone delle passerelle globali e volti rappresentativi del Fashion Show di Victoria's Secret, evento a cui partecipano, rispettivamente, da ventuno e venti anni. Entrambe classe 1981, hanno compiuto quarantacinque anni. I loro corpi, tonici e allenati, sono la prova dell'impegno per alcune supermodelle di mantenere inalterate le caratteristiche fisiche che le hanno portate al successo internazionale agli esordi attraverso una costante cura di sé e allenamenti durissimi.

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