Victoria's Secret Fashion Show 2025, alla sfilata tornano gli angeli

2/15 ©Getty

Quando Victoria's Secret manda in campo i suoi angeli non è mai solo una pura questione di moda. Lo show, che dallo scorso anno ha recuperato il format originale - e che era stato sospeso per sei anni nei quali il brand aveva dovuto fronteggiare accuse e polemiche - è uno spettacolo esuberante di musica, luci e coreografie. Le protagoniste smettono di essere semplici indossatrici e diventano performer, interpreti dello stile dei loro look arricchiti da ali e copricapi incredibili. In foto, Irina Shayk.

Tornano gli angeli di Victoria's Secret, da Carla Bruni ad Adriana Lima. FOTO