Victoria's Secret Fashion Show 2025, alla sfilata tornano gli angeli

Victoria's Secret 2025, tutti gli angeli della sfilata, da Adriana Lima a Gigi Hadid. FOTO
Le più belle delle passerelle hanno sfilato a Brooklyn al Fashion Show evento, uno spettacolo di moda e musica coreografato come negli anni d'oro del marchio di lingerie. A un anno dal ritorno del format originale, tornano protagonisti i lustrini e le ali ad effetto indossate da un cast variegato e inclusivo nel quale spiccano le supermodelle indossatrici storiche del marchio, cantanti, attrici e anche una sportiva della WNBA
A cura di Vittoria Romagnuolo