Victoria's Secret Fashion Show, tutto sulla sfilata del 15 ottobre

Introduzione
Gli Angeli stanno per tornare. Dopo il clamoroso successo del rilancio nel 2024, il Victoria’s Secret Fashion Show è pronto a illuminare ancora una volta la passerella newyorkese. L’edizione 2025 si annuncia come una fusione perfetta tra la storica allure del brand e un’energia nuova, capace di mescolare passato e futuro. Nomi leggendari come Adriana Lima e Lily Aldridge torneranno a calcare il palco, affiancate da volti emergenti e già amatissimi come Alex Consani e Yumi Nu. L’atmosfera si preannuncia elettrizzante: ali scintillanti, un pink carpet da sogno e performance musicali – ancora top secret – pronte a incendiare la serata.
L’appuntamento è per mercoledì 15 ottobre 2025.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul ritorno degli Angeli, per goderci appieno la rinascita di un’icona.
Quello che devi sapere
Un evento che segna il ritorno del glamour
L’appuntamento con il Victoria's Secret Fashion Show è fissato per mercoledì 15 ottobre 2025. Dalla città di New York, il Victoria’s Secret Fashion Show sarà trasmesso in diretta a partire dalle 19:00, ora locale – corrispondenti all’una del mattino del 16 ottobre in Italia. La sfilata promette di replicare l’atmosfera spettacolare che, lo scorso anno, aveva riportato lo show sotto i riflettori mondiali dopo anni di assenza.
Il fascino del Pink Carpet
Come da tradizione, il Victoria's Secret Fashion Show sarà preceduto dall’attesissimo pre-show sul celebre Pink Carpet. A partire dalle 18:30 ora di New York (00:30 in Italia), le modelle, le celebrità e gli ospiti internazionali sfileranno davanti ai flash dei fotografi, inaugurando ufficialmente la serata. Il tappeto rosa, divenuto ormai un simbolo del marchio, rappresenta l’essenza stessa dello stile Victoria’s Secret: glamour, leggerezza e un tocco di ironia.
Dove seguire lo spettacolo
Il Victoria’s Secret Fashion Show 2025 sarà trasmesso in esclusiva per il pubblico statunitense su Prime Video e Amazon Live. Gli spettatori internazionali, invece, potranno assistere all’evento in tempo reale attraverso i canali social ufficiali del brand, tra cui YouTube, Instagram e TikTok. Una strategia che conferma la volontà di Victoria’s Secret di raggiungere un pubblico globale, proiettando la sfilata oltre i confini tradizionali della moda.
Un cast tra leggende e nuove stelle
Per il Victoria's Secret Fashion Show, la line-up annunciata dal brand unisce icone intramontabili e volti emergenti della moda contemporanea. Accanto alle storiche Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge e Candice Swanepoel – quest’ultima recentemente confermata – sfileranno modelle della nuova generazione come Alex Consani, Yumi Nu, Anok Yai e Joan Smalls. La passerella si trasformerà così in un dialogo tra epoche diverse: da un lato il richiamo agli show storici, dall’altro lo sguardo rivolto al futuro della femminilità e della rappresentazione.
Musica e spettacolo: il mistero degli ospiti
Victoria’s Secret non ha ancora svelato i nomi degli artisti che si esibiranno durante l’evento del suo Victoria's Secret Fashion Show, mantenendo alta la suspense. Tuttavia, la tradizione dello show lascia presagire collaborazioni di altissimo profilo. Negli anni passati il palco ha ospitato star come Taylor Swift, Ariana Grande e The Weeknd. Nel 2024, il grande ritorno fu accompagnato dalle performance di Tyla, Lisa delle Blackpink e Cher. Anche quest’anno, dunque, gli spettatori dovranno attendere gli annunci ufficiali per scoprire chi porterà la musica live sullo sfavillante palco di New York.
Un simbolo che continua a evolversi
Pubblicato il 3 ottobre 2025, l’annuncio del ritorno degli Angeli conferma la volontà del brand di consolidare una rinascita iniziata con successo lo scorso anno. Il Victoria’s Secret Fashion Show 2025 promette di essere non solo una sfilata, ma un evento globale capace di mescolare spettacolo, cultura pop e tradizione fashion. Un nuovo capitolo che riaccende il mito degli Angeli e rinnova, ancora una volta, l’irresistibile richiamo del pink carpet.