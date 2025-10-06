Victoria's Secret Fashion Show, tutto sulla sfilata del 15 ottobre

Introduzione

Gli Angeli stanno per tornare. Dopo il clamoroso successo del rilancio nel 2024, il Victoria’s Secret Fashion Show è pronto a illuminare ancora una volta la passerella newyorkese. L’edizione 2025 si annuncia come una fusione perfetta tra la storica allure del brand e un’energia nuova, capace di mescolare passato e futuro. Nomi leggendari come Adriana Lima e Lily Aldridge torneranno a calcare il palco, affiancate da volti emergenti e già amatissimi come Alex Consani e Yumi Nu. L’atmosfera si preannuncia elettrizzante: ali scintillanti, un pink carpet da sogno e performance musicali – ancora top secret – pronte a incendiare la serata.

L’appuntamento è per mercoledì 15 ottobre 2025.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul ritorno degli Angeli, per goderci appieno la rinascita di un’icona.