Victoria's Secret Fashion Show '26, tutto sulla sfilata del 19 ottobre

Il Victoria's Secret Fashion Show 2026 è uno degli appuntamenti moda più attesi dell'anno, un evento che coniuga la sfilata con la presentazione delle nuove collezioni del marchio con momenti di spettacolo, che includono performance vocali e coreografie in collaborazione con alcuni degli artisti globali più apprezzati.

Il Fashion Show 2025 ha confermato il successo del format originale della sfilata evento, che è tornata nel 2024 dopo una pausa iniziata nel 2019 legata alle polemiche che hanno investito il marchio.

L'entusiasmo per le anticipazioni della sfilata 2026, che da diverse settimane stanno popolando i canali social del brand lascia pensare che anche per questa stagione lo spettacolo sarà unico e imperdibile, condito dalla presenza di tante celebrità, sorprese e alto tasso di glamour.