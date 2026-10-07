Victoria's Secret Fashion Show '26, tutto sulla sfilata del 19 ottobre

Victoria's Secret Fashion Show 2026, cosa sapere sulla sfilata del 19 ottobre a L.A.Spettacolo
Introduzione
Il Fashion Show di Victoria's Secret, la sfilata evento che ogni anno il brand americano di abbigliamento intimo femminile tiene per presentare al pubblico le nuove collezioni delle varie linee del marchio, si svolge quest'anno a Los Angeles domenica 18 ottobre, visibile in diretta streaming sui social e su YouTube, canali ufficiali del brand. In Italia la diretta cadrà alle 1:30 circa di lunedì 19 ottobre.
In questa scheda le informazioni utili e i dettagli noti fino a questo momento, dalle supermodelle già confermate agli artisti che si esibiranno in passerella.
Quello che devi sapere
Victoria's Secret Fashion Show 2026, un nuovo evento iconico
Il Victoria's Secret Fashion Show 2026 è uno degli appuntamenti moda più attesi dell'anno, un evento che coniuga la sfilata con la presentazione delle nuove collezioni del marchio con momenti di spettacolo, che includono performance vocali e coreografie in collaborazione con alcuni degli artisti globali più apprezzati.
Il Fashion Show 2025 ha confermato il successo del format originale della sfilata evento, che è tornata nel 2024 dopo una pausa iniziata nel 2019 legata alle polemiche che hanno investito il marchio.
L'entusiasmo per le anticipazioni della sfilata 2026, che da diverse settimane stanno popolando i canali social del brand lascia pensare che anche per questa stagione lo spettacolo sarà unico e imperdibile, condito dalla presenza di tante celebrità, sorprese e alto tasso di glamour.
Victoria's Secret Fashion Show 2026, la data e l'ora della sfilata
Dopo due anni di sfilate a New York, il Victoria's Secret Fashion Show torna sulla West Coast, in programma per domenica 18 ottobre a Los Angeles, la location è ancora da comunicare.
Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube e sui social media, canali ufficiali del marchio (negli Stati Uniti sarà pomeriggio). In Italia la diretta partirà per le 1:30 circa di lunedì 19 ottobre.
Lo show con le collezioni autunnali
Come da tradizione, Victoria's Secret manderà in passerella le nuove creazioni per la stagione in corso delle varie linee del brand.
Non solo lingerie, che resta il cuore del marchio, ma anche capi per la casa e il tempo libero, nightwear e beachwear.
Già disponibile per il pubblico la capsule collection che celebra l'evento 2026 che include t-shirt, felpe col cappuccio e vestaglie impreziosite da scritte fatte con cristalli luminosissimi.
Gli angeli in passerella
A dieci giorni dall'evento c'è già un buon numero di conferme delle supermodelle che faranno parte del casting della sfilata.
Adriana Lima, storico angelo di Victoria's Secret, indosserà ancora una volta le ali per la gioia dei suoi fan, tornerà anche Gigi Hadid, protagonista delle sfilate del marchio fin dagli anni Dieci del Duemila.
Confermati anche con dei teaser promozionali, i nomi di Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani, Joan Smalls e Devyn Garcia, alcune delle quali vantano numerose convocazioni da parte del brand. Altri nomi saranno annunciati nei prossimi giorni.
I performer sul palco
Il Victoria's Secret Fashion Show, che negli anni ha ospitato le performance indimenticabili di artisti del calibro di Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Timberlake, Spice Girls, Ricky Martin, Katy Perry e Kanye West, quest'anno darà il benvento sul palco/passerella alla girl band Katseye, alla rapper Megan Thee Stallion, alla popstar Tate McRae e alla cantante country Megan Moroney.
Le soprese musicali potrebbero non essere finite, non resta che attendere nuove anticipazioni da parte del marchio.