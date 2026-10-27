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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, Teheran: "Usa non garantiscono sicurezza, evitare interventi stranieri". LIVE

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"L'America non ha portato sicurezza in alcun Paese della regione, e l'incapacità di Washington di fornire garanzie di sicurezza è diventata evidente". Lo ha affermato il segretario della sicurezza nazionale della Repubblica islamica Mohsen Rezaei, in un messaggio su X. Intanto gli Houthi hanno annunciato di avere colpito la raffineria di Ras Tanura, nell'est dell'Arabia Saudita, con un missile balistico

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"L'America non ha portato sicurezza in alcun Paese della regione, e l'incapacità di Washington di fornire garanzie di sicurezza è diventata evidente". Lo ha affermato il segretario della sicurezza nazionale della Repubblica islamica Mohsen Rezaei, in un messaggio su X. Intanto gli Houthi hanno annunciato di avere colpito la raffineria di Ras Tanura, nell'est dell'Arabia Saudita, con un missile balistico.

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Arabia Saudita: diverse esplosioni a Riad

Almeno quattro esplosioni sono state udite oggi Riad, nelle ultime settimane regolarmente presa di mira da attacchi degli Houthi. Messaggi di allarme sono stati inviati telefonicamente ai residenti per avvertirli di una "minaccia aerea" e invitandoli a rifugiarsi. 

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