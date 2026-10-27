"L'America non ha portato sicurezza in alcun Paese della regione, e l'incapacità di Washington di fornire garanzie di sicurezza è diventata evidente". Lo ha affermato il segretario della sicurezza nazionale della Repubblica islamica Mohsen Rezaei, in un messaggio su X. Intanto gli Houthi hanno annunciato di avere colpito la raffineria di Ras Tanura, nell'est dell'Arabia Saudita, con un missile balistico