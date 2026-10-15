Oggi il Consiglio europeo, tensioni per l'energia tra Meloni e Mosca

Prende il via oggi - per due giorni - un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia. Ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è "la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia": "Nessuno", ha sottolineato, "può rispondere efficacemente da solo" per questo serve "una risposta coordinata e rapida". Ma c'è stato anche un botta e risposta a distanza tra Meloni e Mosca sull’accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che "l’intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca". Dal Cremlino, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha replicato: "L'accordo sul gasolio non è affare di Meloni".