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Oggi il Consiglio europeo, tensioni per l'energia tra Meloni e Mosca

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Il vertice, di due giorni, ha preso il via questa mattina a Bruxelles. Sul dossier energetico l'Italia punta a ottenere margini di flessibilità. Al centro del dibattito anche la competitività e le guerre in Ucraina e in Medio Oriente

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Prende il via oggi - per due giorni - un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia. Ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è "la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia": "Nessuno", ha sottolineato, "può rispondere efficacemente da solo" per questo serve "una risposta coordinata e rapida". Ma c'è stato anche un botta e risposta a distanza tra Meloni e Mosca sull’accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che "l’intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca". Dal Cremlino, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha replicato: "L'accordo sul gasolio non è affare di Meloni". 

Italia riunisce gruppo "Amici della Coesione" prima del summit Ue

Per oggi, 15 ottobre, dalle 10, il primo punto all'ordine del giorno è la competitività. Prima però l'Italia ospita una colazione di lavoro sul prossimo bilancio pluriennale dell'Ue 2028-2034 tra i 17 Paesi del gruppo "Amici della Coesione". In parallelo anche un'altra riunione, quella dei cosiddetti frugali dedicata al bilancio Ue con Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia e Belgio (quest'ultimo, pur partecipando all'incontro, non rientra tradizionalmente nel gruppo). 

Il programma di oggi

La la discussione odierna verte anche sui prezzi dell'energia. Sul problema il dibattito dovrebbe essere concentrato soprattutto sulle "misure a breve termine". Von der Leyen ha proposto alcuni interventi, come il rinvio di alcune disposizioni del regolamento sul metano e la revisione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Ma si prevede che i leader chiederanno "ulteriori misure”. Poi, durante il pranzo, spazio alla questione degli squilibri macroeconomici globali. Nel pomeriggio si passa al Quadro finanziario pluriennale (Qfp o Mff 2028-34), prima della conferenza stampa. Per la cena è in programma una discussione "strategica" sull'allargamento dell'Unione e sulle riforme che deve fare al suo interno per accogliere nuovi membri.

Il programma della seconda giornata del Consiglio europeo

Per la seconda giornata, invece, si partirà dalla guerra in Ucraina: i leader ascolteranno il presidente Volodymyr Zelensky sugli ultimi sviluppi del conflitto. Poi spazio ai temi della difesa e della sicurezza. Ultimo tema, le migrazioni. Al termine della riunione ci sarà la conferenza stampa conclusiva con i presidenti Antonio Costa e Ursula von der Leyen. 

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