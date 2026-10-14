Scostamento bilancio energia, trattativa con la Ue: le possibili spese

Il Parlamento ha votato lo scostamento di bilancio da quasi 29 miliardi in due anni per le spese su energia e difesa. Il ministro del Mef Giorgetti vorrebbe destinarli alle famiglie contro lo shock inflattivo. La trattativa con Bruxelles e i possibili investimenti sono stati tra i temi al centro della puntata del 13 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24