 Scostamento bilancio energia, trattativa con la Ue. Come potranno essere spesi i soldi? I Sky TG24
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Scostamento bilancio, trattativa con Ue sull'energia. Come potranno essere spesi i soldi?

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Il Parlamento ha votato lo scostamento di bilancio da quasi 29 miliardi in due anni per le spese su energia e difesa. Il ministro del Mef Giorgetti vorrebbe destinarli alle famiglie contro lo shock inflattivo. La trattativa con Bruxelles e i possibili investimenti sono stati tra i temi al centro della puntata del 13 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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Scostamento bilancio energia, trattativa con la Ue: le possibili spese

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Il Parlamento ha votato lo scostamento di bilancio da quasi 29 miliardi in due anni per le spese...

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