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Così l'Ue è riuscita a frenare l'invasione delle auto ibride cinesi

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La Cina si è impegnata a ridurre le esportazioni di autro ibride in Ue con un accordo promosso dal commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic. Si tratta, in parte, di una concessione da parte di Pechino in un settore che in Ue è considerato nevralgico. Ma cosa c'è dietro?

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