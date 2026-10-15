Energia, Ucraina e Medio Oriente, i temi del Consiglio europeo

In questo contesto, è quasi dato per scontato che emerga il tema della flessibilità di bilancio che Italia e Grecia hanno chiesto ufficialmente, con lettere alla Commissione. Meloni ha già preannunciato che lo farà, anche se il tema in sé e per sé non è nell'agenda del Consiglio Europeo. Una fonte diplomatica europea da una parte "loda" l'Italia per "tutti gli sforzi che sta facendo per uscire dalla procedura per deficit eccessivo", cosa che per un Paese dalla crescita debole "non è facile", ma dall'altra, pur sottolineando che non intende fare riferimento a Roma, rimarca che "non è il momento di rendere più flessibili le regole del patto di stabilità".