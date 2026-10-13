Re Felipe di Spagna e la regina Letizia Ortiz visitano Ceuta. FOTO

Spagna, re Felipe e la regina Letizia Ortiz in visita a Ceuta: bagno di folla. FOTO
Era dal 2007 che i rappresentanti della monarchia spagnola non visitavano l'exclave in Marocco, al centro della crisi migratoria dalla scorsa estate, ma questa è la prima volta in cui è previsto anche un pernottamento. il 14 ottobre saranno a Melilla. Ancora forti tensioni con Rabat
- Il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia sono a Ceuta, l’exclave spagnola in Marocco al centro della crisi migratoria dalla scorsa estate. Il viaggio si concluderà mercoledì 14 ottobre a Melilla, la seconda exclave di Spagna in territorio marocchino. La visita punta a ribadire il sostegno e la sovranità della Corona sulle città autonome, in un momento di forti tensioni con Rabat.
- Era dal 2007, con Juan Carlos I e la regina Sofia, che i monarchi spagnoli non mettevano piede a Ceuta. Nessuno, prima di questa visita, aveva però mai dormito nell’exclave iberica.
- Calda l’accoglienza della popolazione: i reali sono stati accolti da un bagno di folla, tra bandiere spagnole e cori come “Yo soy español” (Io sono spagnolo) e “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” (Ceuta non si vende, Ceuta si difende). Arrivati intorno all’ora di pranzo alla sede del Comune, Felipe VI e Letizia si sono intrattenuti per oltre 15 minuti a stringere le mani al pubblico.
- La visita a Ceuta "è stata a lungo desiderata e attesa", ha scritto la coppia reale nel Libro d'onore del Comune, prima di ricevere le chiavi d'oro della città. "C'era un debito che oggi saldiamo, trasmettendo al tempo stesso la vicinanza e l'affetto di tutta la Spagna", hanno annotato i monarchi, ricordando le difficoltà affrontate dalle città negli ultimi mesi e ribadendo "l'impegno di tutto il Paese per il futuro dei ceutini, che è il futuro della Spagna". In foto, insieme ai reali, il sindaco di Ceuta, Juan Vivas.
- "La visita dei reali porta speranza a un luogo che ha molto bisogno della speranza. Pertanto, il nostro ringraziamento ai monarchi, assieme al nostro affetto", ha dichiarato il sindaco-presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, del Partito Popolare.
- Vivas ha espresso l’apprezzamento per il tentativo di re Felipe VI di portare "fiducia e incoraggiamento" in città, affinché "noi ceutini possiamo intravedere la luce alla fine del tunnel nel quale siamo da due mesi e mezzo", da quando "100mila persone furono utilizzate per assaltare" Ceuta, ha detto durante la cerimonia di consegna delle chiavi d'oro della città al monarca, nel Palazzo dell'Assemblea comunale.
- Il sindaco-presidente ha poi sottolineato che Ceuta "vive il momento più difficile della sua storia", dopo "un'invasione" che "ha messo sotto scacco" la sovranità spagnola. Davanti al monarca, Vivas ha ricordato che la città e i suoi abitanti "non hanno recuperato la normalità". Nell’exclave, ha detto, “abbiamo dovuto cambiare il nostro stile di vita e abbiamo perduto sicurezza, tranquillità e libertà".
- La visita dei reali arriva a quasi tre mesi dagli arrivi in massa di 80mila migranti il 30 e 31 luglio, dei quali oltre 10mila rimasti nell'exclave, e alla vigilia delle elezioni politiche anticipate in Spagna al 29 novembre, che vedono l'immigrazione come uno dei fulcri della campagna elettorale.
- La crisi a Ceuta è stata definita da Felipe VI una "inaccettabile violazione" della frontiera spagnola ed europea.
- La questione è molto sentita dai partiti politici in Spagna, ancor di più nel clima elettorale in cui versa la Spagna. Il Partito Popolare e Vox hanno chiesto di valutare la sospensione dell'accordo di associazione dell'Ue con Rabat. Alla vigilia del viaggio dei reali, Mohamed VI del Marocco ha criticato queste "dichiarazioni irresponsabili", avvertendo che il partenariato con Rabat non può essere oggetto di "pressioni, minacce o ricatti".
- La visita a Ceuta prevede una tappa al Collegio Vicente Alexandre e la partecipazione a una cerimonia ecumenica nel cimitero musulmano di Sidi Embarek, in memoria dei 95 migranti morti in mare nel tentativo di arrivare all'exclave (9 identificati). Poi un incontro con la società civile e un discorso del re. Mercoledì 14 ottobre i reali vanno a Melilla: visita all'Assemblea cittadina, tappa al collegio Pintor Eduardo Morillas e un incontro con rappresentanti della società locale, con un nuovo discorso del re.