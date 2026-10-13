Re Felipe di Spagna e la regina Letizia Ortiz visitano Ceuta. FOTO

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Lo speciale sull'emergenza migranti a Ceuta
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epaselect epa13300099 Spain's King Felipe VI (L) and Queen Letizia (R) greet the crowd waiting at the Town Hall as they arrive in Ceuta, Spain, 13 October 2026. This is the Spanish royal couple's first visit to Spain's North African enclaves, Ceuta and Melilla. EPA/CHEMA MOYA

Spagna, re Felipe e la regina Letizia Ortiz in visita a Ceuta: bagno di folla. FOTO

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Era dal 2007 che i rappresentanti della monarchia spagnola non visitavano l'exclave in Marocco, al centro della crisi migratoria dalla scorsa estate, ma questa è la prima volta in cui è previsto anche un pernottamento. il 14 ottobre saranno a Melilla. Ancora forti tensioni con Rabat

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