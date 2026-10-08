Iran, Axios: "Ordine a forze Usa per eventuale ripresa attacchi". LIVE

Guerra Iran, Axios: "Ordine a forze armate Usa per eventuale ripresa degli attacchi". LIVE
Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni al Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala controTeheran. Secondi fonti di Usa e Israele l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre e, forse, prima delle elezioni israeliane di una settimana prima. Nel mirino, obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Petroliera attaccata al largo del Qatar: vittime
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Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni al Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios, citando funzionari Usa. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Donald Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di Usa e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre e, forse, prima delle elezioni israeliane di una settimana prima. Nel mirino, obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani.
Petroliera attaccata al largo del Qatar: ci sono vittime,
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Ukmto: petroliera attaccata al largo del Qatar, numero imprecisato di vittime
Una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar è stata attaccata, provocando un numero imprecisato di vittime. Lo ha riferito l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto. L'attacco è avvenuto mentre l'Iran annunciava la chiusura di una rotta nello stretto di Hormuz utilizzata per aggirare il blocco navale imposto da Teheran. La nave si trovava nel Golfo, a circa 500 km a ovest dello Stretto di Hormuz, quando ha segnalato di essere stata colpita "da diversi proiettili", ha dichiarato l'Autorità britannica per le operazioni marittime (UK Maritime Trade Operations). L'autorità britannica non ha specificato la provenienza della nave. L'attacco di mercoledì si verifica mentre gli attacchi alle petroliere che attraversano lo stretto di Hormuz hanno raggiunto il livello settimanale più alto dall'inizio della guerra con l'Iran, secondo le società di sicurezza marittima, con i prezzi del petrolio che hanno superato i 100 dollari al barile.
Atlantic: Trump valuta l'ipotesi di tornare ad attaccare l'Iran prima delle elezioni di midterm
Houthi, colpito con un missile balistico l'aeroporto di Riad
Gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato oggi di aver colpito il principale aeroporto internazionale della capitale saudita Riad con un missile balistico, ennesimo attacco contro l'Arabia rivendicato dal gruppo sostenuto dall'Iran. La rivendicazione è giunta il giorno dopo che i combattenti antigovernativi avevano annunciato il lancio di una serie di attacchi in Arabia Saudita - costati la vita a tre persone - e dopo che il governo yemenita, sostenuto da Riad, aveva annunciato una vasta controffensiva contro gli Houthi. "Le nostre forze armate hanno colpito con successo l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad utilizzando un missile balistico; il vettore ha centrato l'obiettivo con precisione, causando l'interruzione delle operazioni aeroportuali", ha dichiarato su X il portavoce militare Yahya Saree. È la terza volta in questa settimana che il gruppo rivendica un attacco contro lo scalo. "Ribadiamo il nostro appello e il nostro avvertimento - per l'ultima volta - a tutte le compagnie aeree internazionali affinché non continuino a operare voli attraverso lo spazio aereo saudita", ha aggiunto Saree.
Axios: "Ordine alle forze armate Usa per eventuale ripresa degli attacchi all'Iran"
Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni al Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios, citando funzionari Usa. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Donald Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di Usa e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre e, forse, prima delle elezioni israeliane di una settimana prima. Nel mirino, obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. (ANSA