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Ratko Mladic, a Belgrado i funerali del generale criminale di guerra. FOTO

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©Ansa

Una folla si è radunata nella chiesa di San Luca per la cerimonia funebre dell'ex comandante serbo-bosniaco, condannato per genocidio e crimini di guerra e contro l’umanità per le atrocità commesse durante la guerra in Bosnia, tra cui il massacro di Srebrenica. In patria però molti lo considerano ancora un eroe

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