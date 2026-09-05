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Morte Mladić, a Belgrado la cerimonia di commemorazione militare. FOTO

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Ansa/Epa

La camera ardente e i funerali dell’ex generale serbo-bosniaco si terranno da lunedì 7 settembre: al momento la salma si trova all'Accademia medica militare della capitale serba per essere sottoposta all'autopsia. L’ex generale è morto il 27 agosto nel carcere dell’Aja, dove scontava l’ergastolo per genocidio e crimini di guerra

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