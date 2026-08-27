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Morto il boia di Srebrenica Ratko Mladic: era in carcere a L'Aia

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Il generale serbo-bosniaco, condannato per genocidio e crimini di guerra in Bosnia è deceduto in un ospedale penitenziario a seguito di diversi ictus. Aveva 84 anni

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Il generale serbo-bosniaco Ratko Mladic è morto oggi in carcere. La notizia è stata diffusa dall'emittente statale serba RTS. L'ex leader militare, condannato per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanità e detenuto all'Aia, è deceduto in un ospedale penitenziario a seguito di diversi ictus. Mladic, 84 anni, era soprannominato il "Macellaio della Bosnia" per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, durante la guerra nei Balcani, uno degli episodi più drammatici della guerra in Bosnia e considerato il peggior spargimento di sangue in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Lidija Pavicevic, sottosegretaria di Stato presso il Ministero dei Diritti Umani e delle Minoranze della Serbia, ha confermato la notizia spiegando di aver ricevuto l'informazione dal figlio dell'ex comandante, Darko Mladic, citato da Tanjug. 

 

NETHERLANDS TRIALS MLADIC

Condannato all'ergasto dal tribunale Onu nel 2017

Condannato all'ergastolo nel 2017, Mladic è stato condannato all'ergastolo nel 2017 da un tribunale delle Nazioni Unite per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni '90. Dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia, dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi funzionari statali serbi e la famiglia di Mladic avevano chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, in quanto malato terminale e vittima di ictus, ma il Meccanismo per i tribunali penali dell'Aia ha respinto le richieste, affermando che in carcere riceveva le cure (palliative) necessarie.

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Criminale di guerra nella guerra dell'ex Jugoslavia

Mladic era il volto militare di un brutale trio, guidato sul piano politico dall'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic e dall'ex leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic, mentre l'ex Jugoslavia sprofondava nella carneficina seguita alla caduta del comunismo. La guerra del 1992-1995 causò circa 100.000 morti e 2,2 milioni di sfollati. L'atrocità più infame fu commessa a Srebrenica, dove le forze serbe al comando di Mladic giustiziarono 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci che avevano cercato rifugio in quella che avrebbe dovuto essere un'enclave protetta dalle Nazioni Unite, evento considerato genocidio dalla giustizia internazionale. Il comandante militare serbo-bosniaco è stato riconosciuto colpevole anche per il suo ruolo nell'assedio di Sarajevo.

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