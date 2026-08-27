Morto il boia di Srebrenica Ratko Mladic: era in carcere a L'Aia

Il generale serbo-bosniaco, condannato per genocidio e crimini di guerra in Bosnia è deceduto in un ospedale penitenziario a seguito di diversi ictus. Aveva 84 anni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il generale serbo-bosniaco Ratko Mladic è morto oggi in carcere. La notizia è stata diffusa dall'emittente statale serba RTS. L'ex leader militare, condannato per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanità e detenuto all'Aia, è deceduto in un ospedale penitenziario a seguito di diversi ictus. Mladic, 84 anni, era soprannominato il "Macellaio della Bosnia" per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, durante la guerra nei Balcani, uno degli episodi più drammatici della guerra in Bosnia e considerato il peggior spargimento di sangue in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Lidija Pavicevic, sottosegretaria di Stato presso il Ministero dei Diritti Umani e delle Minoranze della Serbia, ha confermato la notizia spiegando di aver ricevuto l'informazione dal figlio dell'ex comandante, Darko Mladic, citato da Tanjug.

NETHERLANDS TRIALS MLADIC

Condannato all'ergasto dal tribunale Onu nel 2017 Condannato all'ergastolo nel 2017, Mladic è stato condannato all'ergastolo nel 2017 da un tribunale delle Nazioni Unite per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni '90. Dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia, dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi funzionari statali serbi e la famiglia di Mladic avevano chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, in quanto malato terminale e vittima di ictus, ma il Meccanismo per i tribunali penali dell'Aia ha respinto le richieste, affermando che in carcere riceveva le cure (palliative) necessarie. Approfondimento Serbia verso il voto, come si preparano gli studenti a sfidare Vučić