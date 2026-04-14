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Come la Serbia guarda alla sconfitta di Orban

Ludovica Passeri

©Getty

Il presidente Vucic perde uno dei suoi principali alleati in un momento estremamente difficile nei rapporti con l’Unione europea e di forte contestazione dentro il Paese. Dall’altra parte le opposizioni serbe festeggiano la vittoria di Magyar come un segnale positivo in vista delle prossime (forse vicine) elezioni. Ma cosa cambierà nei rapporti, finora strettissimi, tra Belgrado e Budapest?

 

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