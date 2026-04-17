Il criminale di guerra serbo-bosniaco è detenuto all'Aia, dove sta scontando una condanna all'ergastolo. Secondo il figlio, le sue condizioni di salute starebbero peggiorando giorno dopo giorno ascolta articolo

Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato all'ergastolo all'Aia, avrebbe subito un lieve ictus e le sue condizioni di salute sarebbero in peggioramento, secondo quanto riferito dal figlio alla televisione pubblica serbo-bosniaca nella giornata di mercoledì 15 aprile. Mladic è stato condannato all'ergastolo nel 2017 da un tribunale delle Nazioni Unite per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni '90.Il comandante militare serbo-bosniaco, noto come il "Macellaio della Bosnia", è stato riconosciuto colpevole soprattutto per il suo ruolo nell'assedio di Sarajevo e nel massacro di Srebrenica del 1995, in cui persero la vita 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci, evento considerato genocidio dalla giustizia internazionale.

Mladic durante il processo all'Aja in cui è stato condannato all'ergastolo - ©Ansa

Il figlio: "Le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno" Il figlio Darko Mladic ha detto alla televisione RTRS di aver ricevuto le prime informazioni sullo stato di salute del padre venerdì scorso, dopo essere stato contattato da un medico autorizzato dalle Nazioni Unite. "Ha spiegato brevemente che credono si sia trattato di un ictus silente (lieve), che era stato portato in un ospedale civile e poi riportato (in prigione) dopo esami e accertamenti", ha detto. Secondo Darko Mladic, le condizioni di suo padre peggiorano di giorno in giorno. "La situazione è molto grave." La famiglia è ancora in attesa della documentazione medica dall'Aia, affinché i medici serbi possano esaminare l'accaduto, ha aggiunto. "Non c'è motivo per cui non ce la forniscano... Sono i suoi diritti fondamentali", ha sottolineato. Approfondimento Cecchini di Sarajevo, 80enne interrogato a Milano: "Andavo per lavoro"