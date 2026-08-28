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Mladic e la ferocia dimenticata della strage di Srebrenica

Luciana Grosso

Ispi
Un cimitero commemorativo del villaggio di Potočari, vicino a Srebrenica - Getty

La morte del "macellaio di Bosnia" riporta alla luce i conflitti balcanici degli anni '90, uno dei grandi rimossi della storia europea recente. Dalla dissoluzione della Jugoslavia all'assedio di Sarajevo, fino al massacro di Srebrenica: una guerra sanguinosa che segnò profondamente il Vecchio continente

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