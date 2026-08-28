Ex comandante serbo-bosniaco, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, è morto a 84 anni in detenzione all'Aia dopo mesi di gravi problemi di salute. Soprannominato "il macellaio dei Balcani" per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, Mladic avrà i funerali con gli onori di Stato. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia serbo, Nenad Vujic
Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco soprannominato "il macellaio dei Balcani" per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con "tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto". Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia serbo, Nenad Vujic, alla radio locale K1.
La morte in detenzione all'Aia
Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'Aia a 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni '90. Negli ultimi mesi la famiglia e funzionari serbi avevano chiesto il rilascio umanitario, ma il Meccanismo per i tribunali penali dell'Aia ha respinto le richieste, affermando che in carcere riceveva le cure necessarie.
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Chi era Mladic
Ex generale dell'Esercito jugoslavo, Mladic divenne nel 1992 comandante dell'Esercito della Republika Srpska, braccio militare della leadership serbo-bosniaca. È considerato il principale responsabile del massacro di Srebrenica del 1995, il più grave episodio di violenza in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, che gli valse il soprannome di "Macellaio dei Balcani".