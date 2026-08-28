Ex comandante serbo-bosniaco, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, è morto a 84 anni in detenzione all'Aia dopo mesi di gravi problemi di salute. Soprannominato "il macellaio dei Balcani" per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, Mladic avrà i funerali con gli onori di Stato. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia serbo, Nenad Vujic

Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic , ex comandante serbo-bosniaco soprannominato "il macellaio dei Balcani" per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con "tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto". Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia serbo, Nenad Vujic, alla radio locale K1.

La morte in detenzione all'Aia

Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'Aia a 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni '90. Negli ultimi mesi la famiglia e funzionari serbi avevano chiesto il rilascio umanitario, ma il Meccanismo per i tribunali penali dell'Aia ha respinto le richieste, affermando che in carcere riceveva le cure necessarie.