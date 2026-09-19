Louvre, lievi danni nella sala della Gioconda: fermati due tedeschi

I due uomini hanno appeso due quadri nella sala che ospita l'opera di Leonardo da Vinci, fissandoli al muro con del nastro adesivo. Interrogati a piede libero, saranno convocati in un secondo momento, una volta formalizzata la denuncia da parte del museo: gli addetti alla sicurezza hanno riscontrato lievi danni alla parete

Cosa è successo

Erano circa le 15:30 quando i due uomini hanno fissato al muro con del nastro adesivo i due dipinti, di 30x40 cm. Uno raffigurava uno dei due autori in armatura, il secondo ritraeva entrambi gli uomini insieme a una donna. A bloccarli è stato il servizio di sicurezza del museo, che ha poi chiamato la polizia. Sottoposti a interrogatorio a piede libero, i due uomini hanno detto che si è trattato di “un gioco”. Saranno convocati in un secondo momento, una volta formalizzata la denuncia da parte del museo, secondo quanto riferito dalla stessa fonte. Gli addetti alla sicurezza del Louvre hanno riscontrato lievi danni alla parete al momento di rimuovere i due quadri. La Gioconda non ha subito alcun danno, stando alle informazioni fornite dalla polizia. Il Louvre, il museo più visitato al mondo, è al centro di polemiche e difficoltà ormai da quasi un anno.

Le polemiche per la sicurezza al Louvre

Il Louvre, il museo più visitato al mondo, è al centro di polemiche e difficoltà ormai da quasi un anno. Il caso più clamoroso è dell'ottobre del 2025, quando un gruppo di ladri è entrato in pieno giorno nel museo e in pochi minuti ha rubato alcuni gioielli della Corona di Francia.