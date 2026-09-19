L'esplosione della notte aveva già fatto scattare un'allerta, con segnalazioni di disagi ai sistemi di navigazione dello scalo, secondo fonti iraniane. Sullo sfondo resta la crisi tra Arabia Saudita e Houthi: il movimento yemenita rivendica una "resistenza armata legittima" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si intensifica la tensione in Medio Oriente. Secondo testimonianze raccolte dall'agenzia France Presse, una densa colonna di fumo è stata avvistata nei pressi dell'aeroporto di Riad. Anche il Jerusalem Post, sul proprio canale X, riporta il racconto di un testimone che avrebbe visto fiamme e fumo levarsi a poca distanza dallo scalo. Un reporter dell'Afp ha inoltre riferito che un serbatoio di carburante della Aramco è in fiamme nell'area dell'aeroporto: i vigili del fuoco sono stati visti mentre tentavano di spegnere il serbatoio distrutto, sul quale era visibile il logo del colosso petrolifero saudita. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

X/TRTWorldNow

L'esplosione notturna Nella notte la capitale saudita era già stata scossa da una forte esplosione, accompagnata da un'allerta diffusa alla popolazione. Dopo la detonazione, la protezione civile saudita ha immediatamente diramato un avviso di emergenza. L'agenzia Tasnim ha parlato di "gravi disagi" e della "paralisi dei sistemi di navigazione" all'aeroporto internazionale di Riad, attribuendo la situazione a un attacco nel Paese. Al momento non risultano vittime né feriti.

Houthi: "Non siamo in guerra con l'Italia" Il Paese resta al centro della crisi con gli Houthi, movimento filo-iraniano che si oppone al governo yemenita. "La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro Paese. Ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riad contro di noi", ha dichiarato Muhammad Mansur, funzionario del ministero dell'informazione del governo Houthi a Sanaa interpellato dall'Ansa sull'attacco alla base aerea di Taif, in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Leggi anche Bab el-Mandeb, perché è cruciale per il commercio internazionale