Serbia, generali in pensione celebrano Ratko Mladic

Alcuni generali serbi in pensione hanno organizzato una cerimonia commemorativa in onore dell’ex comandante dell’esercito Ratko Mladic, deceduto il 27 agosto scorso mentre scontava una condanna all’ergastolo per crimini di guerra. La cerimonia si è svolta a Belgrado, appena due giorni prima del funerale previsto. Mladic, condannato per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia del 1992-95, è morto in un centro di detenzione delle Nazioni Unite all’Aia all’età di 84 anni. Era stato condannato anche per l’assedio di Sarajevo, durato 43 mesi, durante il quale persero la vita circa 10.000 persone. Tuttavia, è rimasto una figura ammirata da molti serbi in Serbia e nella Repubblica Serba autonoma della Bosnia. La sua morte ha alimentato le tensioni nella regione, con i funzionari che hanno avvertito che un funerale di Stato metterebbe a rischio le prospettive di adesione della Serbia all’Unione Europea