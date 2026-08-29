Alluvione Nepal e Tibet, salgono a 616 i morti e 2.300 i feriti. LIVE

Alluvione Nepal e Tibet, 616 morti e 2.300 feriti. Soccorsi difficili per la pioggia. LIVE
È il nuovo catastrofico bollettino la polizia nepalese sui canali social. I dispersi salgono a quasi 3000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, nel distretto di Rasuwa, colpito dalla devastante piena del fiume Bhotekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate. Dopo l'odissea vissuta, i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi oggi rientrano in Italia
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È il nuovo catastrofico bollettino la polizia nepalese sui canali social. I dispersi salgono a quasi 3000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, nel distretto di Rasuwa, colpito dalla devastante piena del fiume Bhotekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate. Drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione: 'Un boato immenso e una nube marrone verso noi. Sono scappata sulle montagne, mi sono arrampicata più in alto che potevo. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui', racconta all'ANSA. Dopo l'odissea vissuta, i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi oggi rientrano in Italia.
Per approfondire:
- Alluvione in Nepal, che cos’è il "Glacial Lake Outburst Flood"
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Alluvione in Nepal, autorità del distretto di Chitwan identificano solo 4 corpi su 233
Le autorità del distretto di Chitwan, nel Nepal centro-meridionale, hanno recuperato finora 233 corpi dopo le alluvioni, ma soltanto quattro sono stati identificati. Lo riferisce la Bbc, citando una dichiarazione dell'Ufficio dell'amministrazione distrettuale di Chitwan. "I corpi raccolti dalle strutture sanitarie e dalle rive dei fiumi sono in stato di decomposizione e non sono più identificabili", si legge nella dichiarazione. I restanti 229 corpi sono conservati nei centri di deposito e nelle strutture sanitarie, mentre le autorità continuano a raccogliere e registrare campioni di Dna per consentirne l'identificazione.
Nepal, l'esperto: "Uno dei disastri più gravi della storia dell'Himalaya. Può succedere anche altrove". VIDEO
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Nepal, il bilancio dei dispersi sale a quasi 3000
E' salito a quasi 3.000 il numero dei dispersi nelle devastanti alluvioni e frane in Nepal e Cina. Il bilancio è stato aggiornato sulla base dei dati forniti dai soccorritori dei due paesi.
Nepal: centinaia di operai intrappolati in una galleria
I soccorritori nepalesi stanno tentando di liberare oltre cento operai intrappolati in un tunnel nel cantiere della diga idroelettrica di Trishuli, nel distretto di Rasuwa, colpito dalla devastante piena del fiume Bhotekoshi. "Due elicotteri sono stati inviati sul posto, ma individuare gli ingressi della galleria rimane molto difficile", ha dichiarato il portavoce dell'esercito, Raja Ram Basnet, aggiungendo che 350 operai e residenti locali sono gia' stati evacuati "in condizioni molto rischiose, rese difficili dal maltempo e dalle inondazioni".
Nepal, Cina: 554 dispersi in Tibet. Maltempo ostacola soccorsi
Migliaia di soccorritori hanno intrapreso una difficile marcia nel cuore dell'area devastata dalla frana in Tibet nel tentativo di ritrovare alcuni dei 554 dispersi, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. Un'enorme ondata di fango e detriti ha travolto mercoledi' l'imponente posto di frontiera cinese di Gyirong, situato a un'altitudine di 1.830 metri (3.000 piedi) vicino al confine con il Nepal, anch'esso gravemente colpito dal disastro. Il bilancio delle vittime cinesi, ancora provvisorio, e' di 7 morti e 554 dispersi, secondo quanto riferito da Xinhua. Non e' stato specificato il numero delle vittime straniere, ma in precedenza era stata segnalata la scomparsa di 260 stranieri. Un totale di 2.141 soccorritori sono attualmente sul posto, insieme a 86 esperti incaricati di monitorare i rischi geologici che potrebbero minacciare le operazioni di soccorso, che procedono con cautela, come riportato da Xinhua.Secondo l'agenzia, poco piu' di 500 soccorritori sono riusciti a raggiungere il centro della zona disastrata, vicino al valico di frontiera devastato di Gyirong, ma non senza notevoli difficolta'. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla pioggia, dalla chiusura delle strade di accesso, dal terreno impervio e dal rischio di esondazione di un bacino idrico. Vigili del fuoco, militari e civili sono quindi costretti ad avventurarsi su pericolosi sentieri di montagna. L'emittente statale Cctv ha trasmesso immagini di vigili del fuoco con i caschi che attraversano un torrente in piena a bordo di gommoni neri o che vengono trasportati uno alla volta sull'altra sponda da un potente drone. Il canale ha anche mostrato escavatori e bulldozer intenti a riaprire le vie di accesso, nonche' squadre di soccorso al lavoro con generatori temporanei e antenne per le telecomunicazioni, mentre elaboravano una strategia per la loro avanzata. "La sfida piu' grande e' innanzitutto garantire la sicurezza del nostro personale militare", ha dichiarato a Cctv Jiang Wanqiang, membro della Polizia Armata Popolare, impiegata durante le calamita' naturali. "Rischiamo il cedimento del bacino idrico - ha sottolineato - nonche' frane e valanghe, che potrebbero causare ulteriori crolli dei pendii a monte". I servizi meteorologici cinesi prevedono piogge da leggere a moderate e possibili temporali isolati nella maggior parte della regione fino a domenica.
Alluvione tra Tibet e Nepal, almeno 616 morti e 2.300 feriti
Aumenta anche il numero dei dispersi: secondo le autorità locali sono almeno 2.426.
Nepal: fango e intrappolati in tunnel complicano soccorsi
L'esercito del Nepal ha intensificato le operazioni di ricerca e soccorso dopo la devastante alluvione lampo nell'Himalaya, ma sta incontrando grandi difficoltà, tra cui spessi strati di fango e persone intrappolate nei tunnel di montagna. Lo afferma il portavoce delle forze armate Raja Ram Basnet, spiegando che il fango rende difficile per i quattordici elicotteri di soccorso attualmente operativi nella regione atterrare e decollare nelle aree colpite, tra cui Temure, Syabrubesi e Mailung.
I tunnel della regione montuosa rappresentano un altro ostacolo, ha detto Basnet, dato che delle persone sono intrappolate al loro interno. Venerdì mattina il bilancio di individui tratti in salvo da quella particolare situazione si limitava a quattro, ha aggiunto, precisando che si ritiene che molti altri siano ancora intrappolati. Difficile dire quanto a lungo sarebbero continuate le operazioni di soccorso, ha dichiarato in seguito il portavoce. L'autorità nepalese per la gestione dei disastri ha dichiarato che più di 4.400 persone sono state salvate dall'inizio della crisi alla serata di venerdì.
Nepal: chiede assistenza estera per salvataggi e gestione salme
Il Nepal ha bisogno di assistenza straniera per il salvataggio delle persone rimaste intrappolate in un tunnel, nonché per l’identificazione e la conservazione dei corpi, in seguito all'alluvione-lampo che ha colpito il confine himalayano con la Cina. Lo dichiara il ministro degli Esteri nepalese Shisir Khanal, spiegando che il Nepal ha inoltre già presentato richieste di aiuto dall'estero in ambiti specializzati e tecnici nei quali non dispone delle necessarie competenze, ma non nelle operazioni di ricerca e soccorso, stando a quanto riporta il Guardian.
L’esercito nepalese ha avviato una pericolosa e difficile operazione per salvare le persone intrappolate nel tunnel di un progetto idroelettrico nel distretto di Rasuwa, colpito dall’alluvione. Khanal ha dichiarato anche che il Nepal ha chiesto a India e Cina di fornire ponti Bailey, ponti reticolari portatili e prefabbricati composti da pannelli standardizzati e rapidamente assemblabili, per ripristinare quanto prima i trasporti e le comunicazioni nell’area colpita dal disastro, dove sono stati distrutti almeno venti ponti.
Alluvione tra Tibet e Nepal, almeno 616 morti e 2.300 feriti
Il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni in Nepal e Tibet è salito a 616 morti e oltre 2.300 feriti. Lo riferisce la polizia nepalese sui propri canali social.