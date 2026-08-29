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Ambiente

Nepal, l'esperto: "Anche le nostre Alpi crollano. Serve agire subito"

Ambra Orengo

Ambra Orengo
©Getty

“Ciò che è successo in Nepal e Tibet, con le dovute proporzioni, sta già accadendo sulle nostre Alpi. Servono azioni immediate e un cambiamento di paradigma su come sfruttiamo la nostra montagna”, dice a Sky Tg24 Insider Carlo Barbante, professore all’Università Ca’ Foscari di Venezia e fondatore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR. Partendo da quanto accaduto in Asia, analizza lo stato di salute dei nostri ghiacciai, con un avvertimento: “Chi nasce oggi vedrà ben pochi ghiacciai alpini nel suo futuro”

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