Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'alluvione in Nepal e Tibet
Arrow-link
Arrow-link

Alluvione in Nepal e Tibet, Unione Buddhista Italiana stanzia 500mila euro per l'emergenza

Mondo
©Ansa

In aggiunta allo stanziamento dei fondi 8xmille, l’UBI ha poi deciso di avviare anche una raccolta fondi in collaborazione con Wisedāna Foundation, fondazione filantropica internazionale ispirata ai valori della filosofia buddhista

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo la drammatica alluvione in Nepal e Tibet che ha causato centinaia di morti, arrivano le prime raccolte fondi per aiutare le popolazioni coinvolte. Una di queste è stata promossa dall’Unione Buddhista Italiana che ha deciso di attivarsi tempestivamente, stanziando 500mila euro dai fondi 8xmille e da destinare agli interventi di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni colpite dalla catastrofe, attraverso organizzazioni presenti e operative sul territorio con cui l’Unione Buddhista Italiana collabora già da tempo. 

 

ALLUVIONE NEPAL-TIBET, LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA

Un'area devastata dall'alluvione che ha colpito il Nepal - ©Ansa

I fondi destinati a beni e servizi essenziali. E poi anche alla ricostruzione

Nell’immediata fase di emergenza, si legge in un comunicato ufficale, "i fondi saranno destinati a garantire beni e servizi essenziali, tra cui acqua potabile, kit igienico-sanitari, prodotti per l’igiene femminile, zanzariere e altri generi di prima necessità, oltre all’assistenza alla popolazione, con particolare attenzione alle aree maggiormente colpite e alle comunità rimaste isolate". L’intervento, è stato spiegato ancora, proseguirà poi "anche nella successiva fase di ricostruzione, con l’obiettivo di sostenere il ritorno a condizioni di vita stabili e accompagnare la ripresa delle comunità e dei territori colpiti".

Un "impegno concreto"

Filippo Scianna, presidente dell’UBI, ha commentato così la decisione:  “L’Unione Buddhista Italiana esprime profonda vicinanza alle popolazioni del Nepal e del Tibet duramente colpite dall’alluvione che, nelle scorse ore, ha travolto l’area di confine tra i due Paesi. Il legame con queste terre è per noi particolarmente significativo anche per la presenza di una delle principali tradizioni del buddhismo, quella vajrayana tibetana. In questo momento in cui le parole rischiano di non bastare, abbiamo scelto di stare accanto a chi soffre non solo con la solidarietà del pensiero, ma con un impegno concreto”.

Una raccolta fondi

In aggiunta allo stanziamento dei fondi 8xmille, l’UBI ha poi deciso di avviare anche una raccolta fondi in collaborazione con Wisedāna Foundation, fondazione filantropica internazionale ispirata ai valori della filosofia buddhista.
È possibile contribuire alla raccolta attraverso una donazione a Wisedāna Foundation, cliccando sul sito dona.wisedana.org 

 

Approfondimento

Nepal, soccorsi complessi per rischio di nuova inondazione
FOTOGALLERY

Ipa-Ansa

1/8
Mondo

Alluvione in Nepal, è corsa contro il tempo: le immagini dei soccorsi

Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito i distretti di Nuwakot e Rasuwa, causando centinaia di vittime e dispersi

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Guerra Ucraina Russia, Mosca: Kiev non vuole pace, avanti con guerra

live Mondo

Il Cremlino conferma che le operazioni militari proseguiranno, accusando Kiev di non voler...

Teheran: "Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia". LIVE

live Mondo

L'Iran continua a mediare con gli Stati Uniti ma tiene alta la tensione con annunci belligeranti....

Alluvione Nepal Tibet, 547 morti. A Kathmandu la task force italiana

live Mondo

Continua a crescere il numero dei morti provocati dalle alluvioni improvvise che da mercoledì...

Uganda, morto a 34 anni il "più giovane re del mondo"

Mondo

L'annuncio è stato dato dal primo ministro del regno, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, come...

Mondo: I più letti