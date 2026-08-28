Dopo la drammatica alluvione in Nepal e Tibet che ha causato centinaia di morti, arrivano le prime raccolte fondi per aiutare le popolazioni coinvolte. Una di queste è stata promossa dall’Unione Buddhista Italiana che ha deciso di attivarsi tempestivamente, stanziando 500mila euro dai fondi 8xmille e da destinare agli interventi di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni colpite dalla catastrofe , attraverso organizzazioni presenti e operative sul territorio con cui l’Unione Buddhista Italiana collabora già da tempo.

I fondi destinati a beni e servizi essenziali. E poi anche alla ricostruzione

Nell’immediata fase di emergenza, si legge in un comunicato ufficale, "i fondi saranno destinati a garantire beni e servizi essenziali, tra cui acqua potabile, kit igienico-sanitari, prodotti per l’igiene femminile, zanzariere e altri generi di prima necessità, oltre all’assistenza alla popolazione, con particolare attenzione alle aree maggiormente colpite e alle comunità rimaste isolate". L’intervento, è stato spiegato ancora, proseguirà poi "anche nella successiva fase di ricostruzione, con l’obiettivo di sostenere il ritorno a condizioni di vita stabili e accompagnare la ripresa delle comunità e dei territori colpiti".

Un "impegno concreto"

Filippo Scianna, presidente dell’UBI, ha commentato così la decisione: “L’Unione Buddhista Italiana esprime profonda vicinanza alle popolazioni del Nepal e del Tibet duramente colpite dall’alluvione che, nelle scorse ore, ha travolto l’area di confine tra i due Paesi. Il legame con queste terre è per noi particolarmente significativo anche per la presenza di una delle principali tradizioni del buddhismo, quella vajrayana tibetana. In questo momento in cui le parole rischiano di non bastare, abbiamo scelto di stare accanto a chi soffre non solo con la solidarietà del pensiero, ma con un impegno concreto”.

Una raccolta fondi

In aggiunta allo stanziamento dei fondi 8xmille, l’UBI ha poi deciso di avviare anche una raccolta fondi in collaborazione con Wisedāna Foundation, fondazione filantropica internazionale ispirata ai valori della filosofia buddhista.

È possibile contribuire alla raccolta attraverso una donazione a Wisedāna Foundation, cliccando sul sito dona.wisedana.org