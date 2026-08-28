Alluvione tra Nepal e Tibet,469 i morti: 100 operai bloccati in tunnel

La Cina ha fermato le operazioni di soccorso nell'area più colpita dal disastro in Tibet, dove il pericolo di nuove inondazioni resta elevato. Dopo la frana che ha devastato la regione di confine, centinaia di persone sono tuttora disperse. Secondo l'emittente statale Cctv, un lago formatosi dall'accumulo di enormi quantità di detriti ha cominciato a tracimare proprio verso la zona in cui erano dirette le squadre di emergenza. Ai soccorritori è stato quindi imposto di fermarsi e di attendere nuove disposizioni. Alle squadre che avevano già raggiunto l'area, riferisce sempre Cctv, "è stato ordinato di ritirarsi di un chilometro".