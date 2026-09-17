Svezia, centrosinistra vince elezioni: premier Kristersson si dimette

A scrutinio ultimato il blocco rosso-verde guidato dall'ex premier socialdemocratica ha conquistato 176 dei 349 seggi del Parlamento, contro i 173 del centrodestra guidato dal primo ministro uscente. Atteso un lungo negoziato per la formazione del nuovo governo

Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia. A quattro giorni dalla chiusura delle urne , il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centrosinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento, contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che hannunciato le sue dimissioni. "Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi per la formazione di un nuovo governo", ha scritto Kristersson in una lettera pubblicata sul suo account X. "Affinché questo lavoro possa iniziare senza ritardi, chiedo con la presente di essere sollevato dall'incarico di primo ministro". Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.

Negoziato complesso per la formazione del nuovo esecutivo

Per riuscirci, Andersson dovrà però assicurarsi il sostegno degli altri tre partiti del blocco. Un negoziato che si preannuncia complesso tanto che, secondo gli osservatori, le trattative potrebbero durare settimane. Il primo ministro potrebbe essere nominato non prima del 29 settembre. A uscire indeboliti dal voto sono anche i Democratici di Svezia, alleati di destra di Kristersson, che puntavano a entrare per la prima volta nel governo con propri ministri. Il partito ha invece perso voti e seggi, riducendo il proprio peso politico.