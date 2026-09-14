Cosa ha frenato il pronosticato successo della sinistra in Svezia?

Mentre gli uffici elettorali svedesi spiegano che i risultati definitivi non si conosceranno prima di mercoledì, quel che ha senso chiedersi è come si è arrivati a questa quasi completa parità (nonostante i risultati discutibili dal punto di vista economico del governo in carica) e cosa può succedere da qui in poi
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