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Bolivia e Paraguay hanno raggiunto un accordo sui confini contesi dopo 88 anni

Mondo

I due Paesi sudamericani si erano scontrati tra il 1932 e il 1935 per la regione arida del Chaco Boreal. Dopo la guerra, nel 1938 firmarono un trattato di pace che avviò un lungo processo di definizione della frontiera

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Bolivia e Paraguay hanno completato la demarcazione del loro confine comune, lungo 755,67 chilometri, dopo 88 anni di negoziati: lo ha annunciato il ministero degli Esteri boliviano in un comunicato. I due Paesi sudamericani si erano scontrati tra il 1932 e il 1935 per la regione arida del Chaco Boreal. Dopo la guerra, nel 1938 firmarono un trattato di pace che avviò un lungo processo di definizione della frontiera. L'accordo attuale è giunto al termine di una riunione di tre giorni a La Paz della Commissione mista per la demarcazione dei confini boliviano-paraguaiani, la quale ha incrociato le informazioni geografiche raccolte da droni ad alta precisione con documenti governativi. Tale riunione ha permesso di delimitare l'ultimo tratto di confine ancora in sospeso lungo il fiume Rio Negro, che nasce in Bolivia. Il governo del Paraguay ha dichiarato a sua volta che i due Stati adesso saranno gli unici in Sud America ad avere "confini interamente delimitati", sottolineando inoltre il lavoro svolto dalle rispettive squadre in "territori vasti e di difficile accesso". 

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