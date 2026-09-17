Messico, quattro studentesse uccise nella stessa università a Morelos

L'ultima è la 21enne spagnola Claudia Tacoronte Aguilera, da poche settimane in Erasmus alla Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Le autorità hanno identificato il presunto responsabile, Francisco Javier "N" conosciuto con il soprannome "El Trompas" o "Paco", e ottenuto un ordine di arresto nei suoi confronti

Quattro vittime in pochi mesi. Tutte collegate alla Universidad Autónoma del Estado de Morelos, in Messico. Quattro giovani donne colpite a morte dalla stessa mano, quella di un uomo che gli investigatori hanno identificato ma non ancora catturato. L’ultima si chiamava Claudia Tacoronte Aguilera, aveva 21 anni ed era a Cuautla per un periodo Erasmus. La giovane spagnola è stata uccisa a coltellate nello stesso ateneo in cui studiavano altre tre ragazze morte negli ultimi 7 mesi: Kimberly Yoselin Ramos Beltrán di 18 anni, la coetanea Karol Toledo Gómez e la 15enne Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

Identificato il colpevole

Una sequenza di delitti che ha alimentato la protesta degli studenti dell'università preoccupati della mancanza di sicurezza. La Fiscalía General del Estado de Morelos, la procura dello Stato messicano, ha aperto un'indagine per femminicidio. Le autorità hanno identificato il presunto responsabile, Francisco Javier "N" conosciuto con il soprannome "El Trompas" o "Paco", e ottenuto un ordine di arresto nei suoi confronti. Gli investigatori, scrive El País, sarebbero arrivati alla sua identificazione attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza e le informazioni raccolte nella zona.