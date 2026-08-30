Alluvione Nepal e Tibet, 750 morti. Tre italiani dispersi. LIVE

Una nuova frana individuata a valle della diga naturale formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Gyirong. Il ministero cinese per la Gestione delle emergenze ha riferito che i droni di sorveglianza hanno individuato nella notte una frana su un pendio situato circa 2,8 chilometri a valle della precedente diga naturale. Secondo la televisione statale Cctv, i detriti hanno parzialmente bloccato il corso del fiume, formando una nuova barriera dietro la quale l'acqua ha cominciato ad accumularsi. Il ministero ha convocato un gruppo di esperti per valutare l'evoluzione della nuova diga e ha disposto l'allontanamento del personale impegnato nelle operazioni di soccorso vicino al valico di Gyirong, tra il Nepal e la regione cinese del Tibet, completamente devastato dall'alluvione. Le autorità mantengono in volo i droni per controllare sia il nuovo accumulo sia la diga naturale formatasi precedentemente piu' a monte. Quest'ultima aveva costretto venerdi' a sospendere temporaneamente parte delle ricerche per il timore di un cedimento improvviso. Ieri il ministero cinese delle Risorse idriche aveva comunicato che la prima diga si era "praticamente svuotata" e che il fiume aveva recuperato un flusso naturale "normale".