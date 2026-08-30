Alluvione Nepal e Tibet, 750 morti. Tre italiani dispersi. LIVE

Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria è del ministero delle Finanze. Si aggrava il bilancio della tragedia: almeno 750 vittime e oltre 3mila dispersi. Atterrati a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese, ci sono Luca Barachini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano
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Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria è del ministero delle Finanze, secondo quanto riportano i media nepalesi. Si aggrava il bilancio della tragedia: almeno 750 vittime e oltre 3mila dispersi. Sono atterrati intanto all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle frane. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese, ci sono Luca Barachini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano. Nell'ultimo post su Fb il racconto on the road di Patrizia: 'La felicità è fatta di piccoli istanti'.
Per approfondire:
- Alluvione in Nepal, che cos’è il "Glacial Lake Outburst Flood"
- Alluvione in Nepal, italiano a Sky TG24: "Bloccati per circa 10 ore"
- Frana Tibet e Nepal, Da Polenza: "Pendii fragili e geologia giovane"
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Nepal: nuova frana crea una diga naturale, evacuati soccorritori
Una nuova frana individuata a valle della diga naturale formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Gyirong. Il ministero cinese per la Gestione delle emergenze ha riferito che i droni di sorveglianza hanno individuato nella notte una frana su un pendio situato circa 2,8 chilometri a valle della precedente diga naturale. Secondo la televisione statale Cctv, i detriti hanno parzialmente bloccato il corso del fiume, formando una nuova barriera dietro la quale l'acqua ha cominciato ad accumularsi. Il ministero ha convocato un gruppo di esperti per valutare l'evoluzione della nuova diga e ha disposto l'allontanamento del personale impegnato nelle operazioni di soccorso vicino al valico di Gyirong, tra il Nepal e la regione cinese del Tibet, completamente devastato dall'alluvione. Le autorità mantengono in volo i droni per controllare sia il nuovo accumulo sia la diga naturale formatasi precedentemente piu' a monte. Quest'ultima aveva costretto venerdi' a sospendere temporaneamente parte delle ricerche per il timore di un cedimento improvviso. Ieri il ministero cinese delle Risorse idriche aveva comunicato che la prima diga si era "praticamente svuotata" e che il fiume aveva recuperato un flusso naturale "normale".
Nepal: maltempo su soccorsi, operai forse intrappolati in tunnel
Le operazioni di soccorso in Nepal per raggiungere i lavoratori dispersi nelle centrali idroelettriche colpite dalle devastanti alluvioni sono rallentate dal maltempo e dall'innalzamento dei fiumi. Le autorità ritengono che oltre 100 operai possano essere ancora vivi all'interno di tunnel sommersi da acqua, fango e detriti. Le ricerche si concentrano sui progetti Trishuli 3A e 3B. A Trishuli 3A i soccorritori erano riusciti ad aprire un varco e a immettere aria nel tunnel, ma nuove piogge hanno nuovamente allagato l'area. Secondo le autorità, risultano dispersi 933 lavoratori del settore idroelettrico. Alle operazioni partecipano squadre nepalesi, indiane e cinesi specializzate nei soccorsi in galleria. Secondo lo U.S. Geological Survey, il disastro sarebbe stato provocato dal collasso di un ghiacciaio che ha generato una gigantesca colata di acqua e detriti.Le inondazioni hanno colpito anche il sistema energetico nazionale: 11 impianti idroelettrici e una centrale solare hanno interrotto l'attività, con una perdita di oltre 431 megawatt, circa il 10% della capacità installata del Paese.
Nepal, alluvioni: bilancio a 750 morti e oltre 3.000 dispersi
Sale a 750 morti il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito mercoledi' il Nepal e le aree di confine con la Cina. Secondo le autorità nepalesi, le vittime sono 734 e i dispersi 2.498. Sul versante cinese, i media statali riferiscono di 16 morti e 546 dispersi. Il bilancio complessivo del disastro è quindi di 750 vittime e 3.044 persone ancora disperse.
Usa stanziano 3,6 milioni di dollari in aiuti per il Nepal
Il dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare il Nepal devastato dalle alluvioni. "Non esiste per noi priorità più alta della sicurezza dei cittadini americani. Le nostre ambasciate in Nepal e in Cina stanno collaborando strettamente per assistere gli americani e sostenere gli sforzi di soccorso", si legge sull'account X del dipartimento. "Gli Stati Uniti sono al fianco della popolazione del Nepal, fornendo aiuti umanitari salvavita per un valore di oltre 3,6 milioni di dollari, tra cui assistenza alimentare d'emergenza per un periodo fino a tre mesi destinata a un massimo di 10.000 famiglie colpite dalle inondazioni", si sottolinea. Secondo la Cnn ci sarebbero fino a 90 americani dispersi nel Paese.
Nepal, il bilancio sale a 734 morti e 2.498 dispersi
Il bilancio provvisorio delle inondazioni in Nepal, al confine con la Cina, è salito a 734 morti e 2.498 dispersi. Lo ha annunciato oggi l'autorità nepalese incaricata della gestione delle emergenze. I media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti e 546 dispersi sul proprio territorio, portando il totale delle vittime della catastrofe a 750 morti e 3.044 dispersi.